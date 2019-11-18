Федор Емельяненко: «В реванше с Вердумом у меня были бы шансы на победу»

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о поражении от Фабрисио Вердума и оценил свои шансы в возможном реванше.

— Если будет реванш с Фабрисио Вердумом, то да, шанс у меня будет, шанс всегда есть. Я знал этот прием, который он провел мне, я к нему готовился, но в каком-то смысле поспешил, и попался. А он воспользовался этим моментом. Но если мы еще раз встретимся, шанс у меня будет, — сказал Емельяненко. (Михаил Потапов)