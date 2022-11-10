Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

10 ноября, 15:48

Федор Емельяненко рассказал, какими методами будет бороться с поп-ММА

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко в комментарии для «СЭ» рассказал, как планирует бороться с поп-ММА.

— Недавно Ислам Махачев стал чемпионом UFC. Смотрели ли бой?

— Смотрел.

— Звонили, поздравляли?

— Не звонил, не поздравлял.

— А почему? Все-таки такое большое событие.

— Потому что мы лично не знакомы, у меня нет его телефона.

— Вы говорили о желании бороться с поп-ММА. А какими методами?

— Законодательными методами.

— А какими именно?

— В рамках закона. Закон надо писать, дополнять — и принимать его.

Ислам Махачев
Федор Емельяненко
5
1
Читайте также
«Нам говорили — сверлите дырки под ордена. А даже премий не дали». Единственный полуфинал ЧМ сборной СССР
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исраэль Адесанья отказался сниматься в фильме «Крид 3»

Федор Емельяненко: «Очень удивился, когда прочитал отрывки из интервью Карелина»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости