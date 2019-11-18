Федор Емельяненко рассказал, как начал заниматься спортом.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, как начал заниматься профессиональным спортом.

— Мама преподавала в техническом лицее, тренер был там мастером. Я часто терял ключи от дома. И тренер говорил маме: давай приводи бойца ко мне, и там я начал заниматься самбо и дзюдо, в 11 лет. Первая секция моя была в бомбоубежище, с очень толстой железной дверью. Вот там я начал заниматься. Я спустился туда, слышу там ребята занимаются, и голос оттуда: Федор, заходи. И я зашел. И до сих пор не ушел из профессионального спорта, — сказал Емельяненко. (Михаил Потапов)