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Федор Емельяненко рассказал, как начал заниматься спортом.

16:32
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, как начал заниматься профессиональным спортом.

— Мама преподавала в техническом лицее, тренер был там мастером. Я часто терял ключи от дома. И тренер говорил маме: давай приводи бойца ко мне, и там я начал заниматься самбо и дзюдо, в 11 лет. Первая секция моя была в бомбоубежище, с очень толстой железной дверью. Вот там я начал заниматься. Я спустился туда, слышу там ребята занимаются, и голос оттуда: Федор, заходи. И я зашел. И до сих пор не ушел из профессионального спорта, — сказал Емельяненко. (Михаил Потапов)

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