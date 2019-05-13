Федор Емельяненко приветствовал участников сборной России по ММА

Председатель Наблюдательного Совета Союза ММА России Федор Емельяненко пожелал бойцам новой сборной России по ММА, которая сформировалась по итогами чемпионата России, удачи в подготовке к международным стартам.

– Финальные поединки чемпионата были напряженными и зрелищными. Все спортсмены молодцы! Теперь вы входите в дружную семью бойцов нашей национальной сборной! Знаю по себе, что эта большая честь, но вместе с тем и большая ответственность. Я желаю вам хорошей и качественной подготовки к международным чемпионатам и новых побед во славу России!

Хочу отметить, что это был первый турнир под руководством Радмира Габдуллина в должности президента Союза ММА России.

Чемпионат в столице потребовал огромных усилий. Считаю, что команда Союза отлично справилась со своей задачей, и все три соревновательных дня прошли очень организованно и слаженно!