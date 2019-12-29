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Федор Емельяненко посвятил победу над Джексоном своей дочери

12:47
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Российский боец ММА Федор Емельяненко, выступающий в тяжелом весе, рассказал, какие испытает эмоции, если свой последний бой в карьере проведет в России. На турнире Bellator 237 в Японии он нокаутировал в первом раунде Куинтона «Рэмпейджа» Джексона, посвятив победу дочери.

— Каковы будут эмоции, если последний бой проведу в России? Дома всегда больше ответственности ощущается. И эмоций, наверное, будет больше, — сказал после боя Емельяненко. — Но я очень рад сегодняшней победе. Потому что сегодня день рождения у моей дочери. Эта победа ей посвящается.

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