Федор Емельяненко посвятил победу над Джексоном своей дочери

Российский боец ММА Федор Емельяненко, выступающий в тяжелом весе, рассказал, какие испытает эмоции, если свой последний бой в карьере проведет в России. На турнире Bellator 237 в Японии он нокаутировал в первом раунде Куинтона «Рэмпейджа» Джексона, посвятив победу дочери.

— Каковы будут эмоции, если последний бой проведу в России? Дома всегда больше ответственности ощущается. И эмоций, наверное, будет больше, — сказал после боя Емельяненко. — Но я очень рад сегодняшней победе. Потому что сегодня день рождения у моей дочери. Эта победа ей посвящается.