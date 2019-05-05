Знаменитый российский боец Федор Емельяненко рассказал, что любимым видом спорта после смешанных единоборств для него являются шахматы.

– Не помню как научился играть в шахматы, и в них я не особо силен, хотя с Эдгардом Запашным у нас выдаются очень напряженные партии, – сказал Емельяненко. – Но, как правило, в наших противостояниях выигрываю я.

– Встречались ли вы с более серьезными соперниками?

– Да, я играл и с Анатолием Карповым, и с Сергеем Карякиным, но вполне предсказуемо шансов у меня там не было. Если с этими мастерами начинаешь рисковать, то они запросто тебя одолеют. (Петр Григоренко)