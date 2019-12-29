Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона. Он отправил соперника в нокаут

Легенда ММА Федор Емельяненко победил Куинтона «Рампейдж» Джексона на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме. Федор снял все вопросы уже в первом раунде, отправив соперника в нокаут.

Для Последнего императора эта победа стала 38-й в карьере, а Джексон потерпел поражение в 14-й раз.

Этот бой стал для российского бойца 27-м на территории Японии и 26-м победным. Единственное поражение в Японии он потерпел в 2000 году от Цуеси Косаки.