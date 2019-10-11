Федор Емельяненко планирует завершить карьеру после боя в Москве

Российский боец Федор Емельяненко планирует завершить карьеру после поединка в Москве, информирует ТАСС со ссылкой на Bellator. Дата данного поединка пока неизвестна.

Ранее Емельяненко заявил, что до конца карьеры проведет три боя. Ближайший поединок спортсмен проведет 29 декабря в Японии против американца Куинтона Джексона.

Всего на счету 43-летнего россиянина 35 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.