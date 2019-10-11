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Федор Емельяненко планирует завершить карьеру после боя в Москве

12:29

Российский боец Федор Емельяненко планирует завершить карьеру после поединка в Москве, информирует ТАСС со ссылкой на Bellator. Дата данного поединка пока неизвестна.

Ранее Емельяненко заявил, что до конца карьеры проведет три боя. Ближайший поединок спортсмен проведет 29 декабря в Японии против американца Куинтона Джексона.

Всего на счету 43-летнего россиянина 35 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6988636

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