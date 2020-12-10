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Федор Емельяненко назвал главную проблему России

18:13
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Российский боец MMA Федор Емельяненко рассказал о главной проблеме современной России.

«С одной стороны, храмы открываются, гонений нет, вроде как призывают людей жить по вере. А с другой — меняются ценности, и на слуху не тот, кто добро делает, а тот, кто каким-то негативом прославляется.

В Евангелие есть такие слова: «По умножению беззакония во многих охладеет любовь». Думаю, ждать, пока сверху изменят нашу жизнь к лучшему, — бесполезная трата времени. Нужно самому по мере сил и возможностей оказывать помощь, поддержку, любовь своему ближнему. Тогда нам всем станет лучше и легче», — сказал Емельяненко в интервью Youtube-каналу «Руки Выше».

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