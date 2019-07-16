Федор Емельяненко может провести бой в Японии в конце года

Российский боец Федор Емельяненко может провести следующий бой до конца 2019 года. Об этом сообщил президент Bellator Скотт Керр. Ранее Емельяненко подписал новый контракт с промоушеном на три боя.

- Пока официальных новостей нет, однако мы ведем переговоры с Rizin о совместном турнире, - цитирует Керра ESPN. - Хотелось бы, чтобы этот турнир прошел в Японии на Новый год на арене Saitama Super Arena. Мы работаем над этим. Если решение будет принято, то начнем переговоры с бойцами. Я бы хотел, чтобы Федор Емельяненко выступил на этом турнире. Соперником мог бы стать один из японских бойцов. Среди других вариантов - Квинтон Джексон или Джош Барнетт.