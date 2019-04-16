Федор Емельяненко: "Молодые бойцы готовы к выступлению на самом высоком уровне"

Председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко отметил, что российские молодые бойцы смешанного стиля показывают высокий уровень и готовы к выступлению на крупных международных соревнованиях.

13-14 апреля в Оренбурге прошло первенство России по смешанным боевым единоборствам (ММА) среди юниоров (18-20 лет). В соревнованиях приняли участие 220 спортсменов из 60 регионов страны.

- Мне всегда очень приятно наблюдать за боями спортсменов на первенствах, - цитирует ТАСС Емельяненко. - Все выкладываются полностью и пытаются применить в поединке все свои знания, различные техники и приемы, с такими ребятами у нашего спорта есть будущее. Те бои, которые мы наблюдали на первенстве, - это поединки очень высокого уровня. Уверен, что в скором времени мы услышим их имена на чемпионатах мира, Европы, а кого-то поздравим с победами в международных промоушенах.