Федор Емельяненко: «Чувствую, что потихоньку сдаю»

Знаменитый российский боец Федор Емельяненко признался, что семья советует ему завершить карьеру. В последний раз Емельяненко выходил в октагон 29 декабря 2019 года, в поединке на турнире организации Bellator в японской Сайтаме нокаутировав американца Куинтона Джексона в первом раунде. Согласно контракту с Bellator, 43-летний Емельяненко должен провести еще два боя.

— Мои девочки постоянно мне об этом говорят, а также мама, жена, старшая дочка, — цитирует Емельяненко ТАСС. — Все очень переживают, ждут не дождутся, когда я закончу. Но все понимают, что это мое решение, и меня поддерживают. Я муж, отец и должен обеспечивать свою семью, думать о завтрашнем дне.

— В этом году вам исполнится 44 года. Вы чувствуете себя молодым духом и телом или уже ощущаете себя спортивным пенсионером?

— По духу я еще чувствую себя молодым. Мне хочется выступать, биться, работать с молодежью. Я выполняю все нагрузки, которые планирую. Скорость и физическая сила сохраняются. Но я чувствую, что потихоньку сдаю. Молодым я пока не уступаю, в парах стоим, боремся. Но травмы дают о себе знать, да и восстанавливаюсь я не так легко, как раньше. Есть момент недовосстановления, постоянно ноющие боли из-за травм. В этом плане я иногда себя чувствую пенсионером (улыбается). Понимаю, что время подходит.

Всего на счету россиянина 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.