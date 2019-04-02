Федор Емельяненко анонсировал чемпионат России по ММА 2019 года

С 3 по 5 мая в Москве во дворце спорта "Динамо" в Москве пройдет чемпионат России по ММА 2019. Более 200 бойцов со всей России выяснят, кто из них пройдет отбор в сборную страны и будет представлять страну на чемпионате мира и Европы 2019 года.

- Впервые чемпионат России пройдет в столице. Бойцы со всех регионов страны прошли нелегкий отбор на региональных чемпионатах. Растет популярность нашего вида спорта, растет количество участников соревнований. Впереди у бойцов национальный чемпионат, на котором пройдет отбор в сборную. В этом году будут небольшие изменения в правилах, международная федерация IMMAF диктует свои условия, - сказал председатель наблюдательного Совета Союза ММА России Федор Емельяненко. Его слова приводит пресс-служба организации. - Но это только приблизит наш вид спорта на один шаг на пути в олимпийскую семью. Даже после объединения двух международных федераций и усиления конкуренции сборная России занимает лидирующее положение. Это показывает успешность работы нашей организации и накладывает большую ответственность на бойцов-участников чемпионата страны. Я искренне желаю всем спортсменам успехов в подготовке и удачи в боях! Пусть у каждого будут достойные соперники и красивые поединки.