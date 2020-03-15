Ейнджечик показала, как выглядит сейчас после боя с Чжан

Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан на турнире UFC 248 победила Йоанну Енджейчик из Польши. 30-летняя китаянка победила 32-летнюю полячку по очкам разделенным решением судей.

Енджейчик пропустила очень много ударов пол лицу, в результате чего образовались множественные гематомы. Спортсменка показала, как выглядит сейчас. Последствия того боя еще отчетливо видны.

— Конечно же, на моем лице еще очень много синяков, также на груди, — сказала Енджейчик в Instagram. — Опухоль понемногу спадает, и я чувствую себя лучше. Так что все хорошо.

Вейли Чжан завоевала чемпионский титул UFC в августе 2019 года, уже в первом раунде нокаутировав Джессику Андраде. На счету китаянки 21 победа в 22 боях ММА. У Енджейчик 4 поражения в 20 боях.