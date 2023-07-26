Эй Джей Макки снялся с поединка с Патрики Фрейре 30 июля

Главное событие совместного турнира Bellator и Rizin отменено. Бывший чемпион мира в полулегком весе Эй Джей Макки (20-1) не подерется с экс-чемпионом мира в легком весе Патрики Фрейре (24-11) из-за проблем со здоровьем, сообщает MMA Junkie. Новым соперником для Фрейре стал японо-бразильский боец Роберто де Сауза (15-2).

Турнир Bellator и Rizin состоится 30 июля в Сайтаме, Япония. На турнире выступят два россиянина: Андрей Корешков (26-4) подерется с американцем Лорензом Ларкиным (25-7), а Магомед Магомедов (19-3) проведет поединок против Дэнни Сабателло (14-2).