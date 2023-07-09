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Евгений Гончаров: «Зачем мне бой с Вязигиным? Дерусь с одними и теми же бойцами»

Алина Савинова
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров остался недоволен выбором лиги, которая решила, что обладатель титула должен провести поединок с Антоном Вязигиным.

«У него было несколько побед до меня. За последние два с половиной года он выиграл только у Тони Джонсона. Сейчас будет опять драться со мной. С точки зрения матчмейкинга встреча с ним мне совсем не интересна. Зачем мне бой с Вязигиным? Получается, что дерусь с одними и теми же бойцами. Вахаев и Вязигин через один бой. Какие я оставлю о себе воспоминания? Дрался пять раз с Вахаевым, два раза с Вязигиным. Совсем не звучит. Человек я подневольный. Мне поставили такой бой. Сам бы хотел встретиться в полуфинале с Кириллом Корниловым. Интересно проверить свои силы», — цитирует Гончарова Metaratings.ru.

Титульный поединок в рамках полуфинала Гран-при АСА в тяжелом весе между Гончаровым и Вязигиным может пройти 3 ноября в Санкт-Петербурге.

В марте этого года Гончаров второй раз в карьере стал чемпионом ACA. Всего на счету 36-летнего россиянина 18 побед в ММА, 3 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/evgenii-goncharov-zachem-mne-boi-s-vyaziginym-264840/
ММА
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