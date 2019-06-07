Евгений Гончаров перевесил "Халка" Тони Джонсона

Российский боец, чемпион WFCA Евгений Гончаров перевесил своего соперника американца Тони Джонсона перед их поединком в Польше. Бой за титул чемпиона ACA в тяжелом весе возглавит кард турнира ACA 96, который пройдет 8 июня в городе Лодзь. Весы под россиянином показали 112 кг, против 120,35 кг, которые показал Джонсон.

32-летний Гончаров из Ростова-на-Дону ведет впечатляющую серию из девяти побед подряд, шесть из которых добыты досрочно. Тони Джонсон провел 18 боев, одержав 13 побед. В числе соперников "Халка" значатся такие имена как: Кенни Гарнер, Дэниель Кормье, Деррик Льюис, Александр Волков, Александр Емельяненко, Денис Смолдарев.

Все заявленные бойцы на турнир ACA 96 бойцы уложились в рамки весовых категорий:

Петр Штрус (83,7 кг) – Светлозар Савов (84,3 кг);

Марчин Хелд (70,8 кг) – Диего Брандао (70,3 кг);

Карол Селински (92,9 кг) – Люк Барнатт (93,4 кг);

Даниель Омельянчук (119 кг) – Евгений Ерохин (101 кг);

Марчин Бандель (77.5 кг) – Арсений Султанов (77,5 кг);

Фелипе Фроес (66,8 кг) – Франц Слиоа (66,1 кг);

Радослав Пачуски (87,9) – Дамиен Остеп (87,8 кг);

Элиас Силверио (77,4 кг) – Фернандо Гонзалес (77,9 кг);

Лукас Копера (70,5 кг) – Лукас Ражевски (70,6 кг);

Павел Павлек (79,9 кг) – Евгений Бондарь (79,3 кг);

Денис Канаков (70,4 кг) – Андре Виннер (70,4 кг);

Виталий Немчинов (84,4 кг) – Родольфо Виейра (84,4 кг);

Игорь Жирков (61,5 кг) – Аугусто Мендес (61,5 кг);

Карлос Эдуардо (93,3 кг) – Сами Антар (92,9 кг);

Нарек Авагян (57,9 кг) – Алан Гомес (57,1 кг).