"Это было мошенничество со стороны букмекеров". Дацик – о бое с Тарасовым

Скандальный боец ММА Вячеслав Дацик в интервью "СЭ" рассказал, что остался недоволен работой судей на бое с блогером Артемом Тарасовым. Спортсмен считает, что арбитры были заинтересованы в его поражении.

– Вы недовольны судейством. Почему?

– А никакого судейства не было. Это не судьи, а *****, заряженные букмекерской компанией (Дацик обозначил название компании, которая сотрудничает с Артемом Тарасовым, но по коммерческим соображениям мы не можем его привести. – Прим. "СЭ"). Они решили кинуть людей, которые на меня поставили. Никаких правил я не нарушал. Никаких действий после сигнала стоп не делал. Это на видео видно. Рубанул человека, он лежит, говорит "я не могу драться". Лежит две минуты, потом его поднимают... Извините, товарищи, но это нокаут! Затем мне придумали нарушение – якобы я упал (на Тарасова) во время остановки боя. Какая еще остановка?!

Тарасов вставал, дрался. Но он, конечно, не Серега Бычков (в 2000-м вышел на бой против Алексея Ситникова, хотя весил меньше на 25-30 кило. – Прим. "СЭ"). Говорит: "Не могу драться, вызовите мне врача!". Ему кричат: "Вставай, сейчас мы что-нибудь сфабрикуем". Судьи – заряженные, обиженные *****. Они решили кинуть людей.

Напишите в газете так: идите в суд и получайте деньги! Дацик бой не проиграл! Это было мошенничество со стороны букмекеров. Людей решили кинуть на тотализаторе. Специально завысили на меня ставки, понимая, что я его сломаю. На меня реально очень много людей поставили большие деньги. Кто-то – по 100, по 200 тысяч. Несколько сотен моих знакомых поставили на меня! И всех этих людей кинули. А большая часть моих знакомых – это люди из криминального мира (улыбается).

– И что теперь будет?

– Что будет? Они всех кинули, это нормально?! Не будет у них ничего хорошего. Рано или поздно они за свои поступки ответят. Как отвечают все.

– Может, повторный бой провести?

– Да причем здесь бой? Бой – это просто слово. Мне предложили, а я за любой кипиш кроме голодовки. Но о каком повторном бое может идти речь? Человек об мою голову сломал кулаки. Я опустил руки, говорю: "Бей в голову". Мне было вообще по-барабану.

Полностью интервью Дацика – здесь