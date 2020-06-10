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«Это бой мечты». Менеджер Хабиба — о поединке с Гэтжи

04:25
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Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что боец усердно тренируется. В сентябре планируется бой между Нурмагомедовым (28-0) и временным чемпионом в легком весе Джастином Гэтжи (22-2).

— Думаю, что болезнь отца мотивирует Хабиба еще больше, — цитирует ESPN Абделазиза. — Он тренируется каждый день, два раза в день. Он уже в лагере. Мы с ним разговаривали, и я сказал: «Эй, выброси из головы, делай то, что тебе нужно». Он всегда тренируется и является настоящим мастером смешанных единоборств. То же самое с Гэтжи. Они оба отличные парни и хотят драться. Это бой мечты.

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