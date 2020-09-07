«Этим я от них отличаюсь». Хабиб высказался об IQ своих хейтеров

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью МИЦ «Известия» высказался насчет критики в свой адрес со стороны ряда болельщиков. По его словам, он дерется, используя свои сильные стороны, а не так, как хотят другие.

— Поклонники смешанных единоборств часто критикуют вас за то, что проводите в партере большую часть боя.

— За то, что я не проигрываю так, как они хотят? Может быть, так? Надо смотреть в корень. Моя лучшая сторона — грэпплинг, контроль сверху. С какого перепуга я должен драться так, как хотят люди? Я доминирующий чемпион. Я 12 лет в этом виде спорта. Еще не было в истории смешанных единоборств, чтобы человек, выступающий на таком высоком уровне, так долго шел без поражений. Думаю, это бойцовское IQ. Это то, чем я отличаюсь от тех людей, которые задают вопросы, почему я дерусь так, а не иначе. Это решаю я. А люди если захотят, то посмотрят, не захотят — не посмотрят. Меня это абсолютно не волнует. Те, кто меня любят, — посмотрят. Те, кто не любят, — тоже посмотрят. Кто-то будет надеяться, что я выиграю. Кто-то будет надеяться, что я проиграю. Все знают, что я делаю. Пускай останавливают. В этом есть весь интерес.

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