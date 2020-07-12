Бывший боец ММА Олег Тактаров рад победе россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо. Поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 251.

«Есть новый чемпион! — написал Тактаров в Instagram. — Ура, Россия! Петр (ММА) Первый! Сила России прирастет с Сибирью».

Боец завоевал титул чемпиона организации в легчайшем весе. Поединок был остановлен судьей в середине пятого раунда.

На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.