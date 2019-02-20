Еще одна русская красавица будет выступать в Bellator

Шестикратная чемпионка мира по самбо россиянка Марина Мохнаткина подписала контракт с Bellator. Контракт рассчитан на 4 боя, дата дебюта пока неизвестна.

- Марина Мохнаткина будет выступать в Bellator, -приводит ТАСС слова представител спортсменки Адриана Бакоша.

Мохнаткина является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по самбо. Также в ее активе золото Универсиады в Казани и победа на Всемирных играх боевых искусств.

На счету 30-летней спортсменки четыре победы и одно поражение в ММА. Муж Мохнаткиной - Михаил - также выступает в ММА, он является чемпионом мира по самбо.