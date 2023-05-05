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Сегодня, 11:40

Емельяненко впервые прокомментировал инцидент в аэропорту Екатеринбурга

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что с его стороны не было противоправных действий, когда он вылетал из Екатеринбурга в Москву.

«Это все злые языки, — сказал Емельяненко. — Ничего не было, ничего нет. Ни заявлений не было, ни видео. Просто кто-то запустил мульку в интернете, что Александр Емельяненко нахулиганил. И все. Если бы я на самом деле нахулиганил, меня бы задержала милиция для выяснения. Я ни о чем с ними не договаривался. Они подошли сфотографироваться, как и обычные фанаты. Это история — неправда».

В начале апреля в сети были опубликованы видео из аэропорта Екатеринбурга, где Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам блогера Анны Даниловой, Емельяненко справил нужду в неположенном месте, а полиция не стала его штрафовать за это.

Александр Емельяненко
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