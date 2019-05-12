Емельяненко в Чикаго: за автографами "Последнего императора" пришла толпа американцев. Видео

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко приехал в Чикаго, где посетит турнир Bellator 221. В преддверии турнира организация устроила автограф-сессию Емельяненко. На видео, которое в Инстаграме выложил менеджер спортсмена - Джерри Миллен, видно, что за автографами знаменитого бойца пришли десятки американцев.

42-летний Емельяненко раздает автографы в футболке Bellator. При этом его контракт с американской лигой истек после поражения от Райана Бейдера в финале Гран-при тяжеловесов - поединок состоялся 26 января в Лос-Анджелесе. "Последний император" еще не объявлял, будет ли продолжать карьеру. Однако глава Bellator Скотт Кокер говорил, что хотел бы устроить еще три боя с участием Емельяненко - в США, Японии и России.