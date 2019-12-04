Емельяненко прокомментировал видео с нокдауном в спарринге с чеченским бойцом

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал видео, на котором он падает в нокдаун во время спарринга с боксером и бойцом ММА Арби Мадаевым.

29 ноября 38-летний Емельяненко в боксерском бою нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева. На следующий день чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров выложил видео двух спаррингов между Емельяненко и Мадаевым. На одном из них Александр оказывается в нокдауне.

По словам Емельяненко, спарринги были во время начала его тренировок в бойцовском клубе «Ахмат» — в 2017 году.

— Во время тренировочной работы такое постоянно случается. Такое сплошь и рядом, — отметил боец.

— Этот спарринг был в период начала ваших тренировок в «Ахмате»?

— Да, это одна из первых тренировок. Я превосходил его в ударной технике. Но мне нравилось с ним работать, он терпеливый, хороший боксер с быстрыми руками. Я в другую сторону смотрел, и в этот момент как раз пропустил. Там ничего особенного не было. Этот боксер уже давным-давно не выступает. Почему? Не знаю.

— Это был длительный спарринг или бойцы менялись?

— Менялись.

— Как относитесь к тому, что видео с нокдауном слили в сеть?

— Спокойно. Пусть видят, что в обычном тренировочном процессе происходит абсолютно все.

Для Емельяненко бой с Кокляевым стал вторым в боксе — в 2009 году его поединок с Хизиром Плиевым закончился в ничью. В ММА у Александра 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. У 28-летнего Мадаева 8 боев в боксе (7 побед, 1 поражение) и 6 поединков в ММА (5 побед, 1 поражение). (Илья Андреев)