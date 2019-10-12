Емельяненко призвал вывезти Кокляева в загородный дом за месяц до их боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко иронично ответил на вопрос, как сохранить пауэрлифтера Михаила Кокляева здоровым к их очному поединку по правилам бокса. Бой Емельяненко и Кокляева пройдет 29 ноября. В октябре они устроили потасовку в одном из ресторанов Москвы.

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— Я считаю, что организаторам необходимо за месяц до нашего боя вывезти Михаила в загородный дом, чтобы сохранить его в целостности, а затем привезти обратно, — приводит РИА «Новости» слова Емельяненко. - Хочется, чтобы он живым подошел к нашему бою.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед в смешанных единоборствах при семи поражениях и одной ничьей. Свой последний поединок он провел в августе прошлого года.