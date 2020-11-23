Емельяненко предупредил российского бизнесмена за слова о стриптизе в ММА
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал высказывание скандально известного предпринимателя Германа Стерлигова, назвавшего MMA «мужским стриптизом».
Ранее бизнесмен сказал, что ему противно смотреть на потных и голых мужиков, которые валяются друг у друга между ног.
— Пусть он выйдет на ринг и узнает, что делают двое мужчин на ринге, — цитирует Емельяненко «РЕН ТВ». — Получит по зубам... В лучшем случае его спать отправят за подобные слова. Без разницы — пусть выбирает себе любого бойца, мне кажется любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное...
Боец назвал Стерлигова человеком, который ничего не понимает в спорте, и призвал не прислушиваться к его словам.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/775094-poluchit-po-zubam-emelianenko-predupredil-sterligova-posle-kritiki-mma
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю