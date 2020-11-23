Емельяненко предупредил российского бизнесмена за слова о стриптизе в ММА

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал высказывание скандально известного предпринимателя Германа Стерлигова, назвавшего MMA «мужским стриптизом».

Ранее бизнесмен сказал, что ему противно смотреть на потных и голых мужиков, которые валяются друг у друга между ног.

— Пусть он выйдет на ринг и узнает, что делают двое мужчин на ринге, — цитирует Емельяненко «РЕН ТВ». — Получит по зубам... В лучшем случае его спать отправят за подобные слова. Без разницы — пусть выбирает себе любого бойца, мне кажется любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное...

Боец назвал Стерлигова человеком, который ничего не понимает в спорте, и призвал не прислушиваться к его словам.