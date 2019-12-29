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Емельяненко повредил ногу в поединке с Джексоном

11:23
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Российский боец ММА Федор Емельяненко получил травму ноги в поединке с американцем Куинтоном Джексоном. Об этом сообщил представитель команды россиянина.

— Федор получил травму ноги при ударе, когда Джексон защитился. Думаем, что травма незначительна, есть гематома. Федор немного хромает.

Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде на турнире Bellator в 237 в Сайтаме (Япония). Он одержал 38-ю победу в карьере.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7442815

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