Емельяненко повредил ногу в поединке с Джексоном

Российский боец ММА Федор Емельяненко получил травму ноги в поединке с американцем Куинтоном Джексоном. Об этом сообщил представитель команды россиянина.

— Федор получил травму ноги при ударе, когда Джексон защитился. Думаем, что травма незначительна, есть гематома. Федор немного хромает.

Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде на турнире Bellator в 237 в Сайтаме (Япония). Он одержал 38-ю победу в карьере.