Емельяненко попросил у Кадырова разрешения готовиться к бою с Минеевым в Грозном

Российский боец ММА Александр Емельяненко попросил главу Чечни Рамзана Кадырова разрешить ему готовиться к боксерскому поединку с Владимиром Минеевым в Грозном в бойцовском клубе «Ахмат».

— Рамзан, знаешь, что хотел тебя попросить. У меня на июнь намечен бой. Можно же я опять сюда приеду готовиться? А то в Москве бардак будет. Бой будет по правилам бокса. С Минеевым, — сказал Емельяненко во время прогулки с Кадыровым по резиденции главы Чечни.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в ММА (28 побед, 7 поражений и 1 ничья) и два в боксе (1-0-1). У 29-летнего Минеева 14 боев в ММА (12-1-1) и 26 в профессиональном кикбоксинге (24-2-0).