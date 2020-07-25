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Емельяненко получил перелом носа в бою с Исмаиловым

01:41
24 июля. Магомед Исмаилов против Александра Емельяненко. Фото ACA
24 июля. Магомед Исмаилов против Александра Емельяненко. Фото ACA
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Как стало известно «СЭ», боец ММА Александр Емельяненко в бою с Магомедом Исмаиловым получил перелом носа. Поединок состоялся в пятницу на турнире АСА 107. 38-летний Емельяненко проиграл 34-летнему Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.

Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8-е поражение и еще один бой завершился вничью. Исмаилов одержал 15-ю победу, также на его счету 2 поражения и 1 ничья.

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