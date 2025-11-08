Емельяненко получил от Филиповича предварительное согласие на бой-реванш

Российский боец Федор Емельяненко заявил, что получил предварительное согласие на бой-реванш с хорватом Мирко Филиповичем.

«Да, действительно я вызвал Мирко на поединок, он ответил предварительным согласием. Бой планируется провести в марте-апреле следующего года, сейчас же начинается детальное обсуждение контракта, после чего будет конкретика. Насколько реален этот бой? Более чем», — цитирует Емельяненко «Интерфакс».

Бой между Емельненко и Филиповичем состоялся в августе 2005 года на турнире Pride Final Conflict и завершился победой россиянина единогласным решением судей.