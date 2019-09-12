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Емельяненко показал, как побьет и запинает Кокляева

17:58
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Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео своей тренировки в Instagram. Он готовится к поединку с Михаилом Кокляевым.

— Вот что будет на ринге с большими и сильными! Собирайтесь в толпу, готовьтесь! Начну с Кокляева, а вас на будущее, как украшение турнира, буду ронять по очереди на настил ринга!, — написал спортсмен.

Дата боя Емельяненко и Кокляева пока неизвестна.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B2T9jxFF9qZ/

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