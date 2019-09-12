Емельяненко показал, как побьет и запинает Кокляева
17:58
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео своей тренировки в Instagram. Он готовится к поединку с Михаилом Кокляевым.
— Вот что будет на ринге с большими и сильными! Собирайтесь в толпу, готовьтесь! Начну с Кокляева, а вас на будущее, как украшение турнира, буду ронять по очереди на настил ринга!, — написал спортсмен.
Дата боя Емельяненко и Кокляева пока неизвестна.
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