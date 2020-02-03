Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко планирует провести следующий поединок летом или осенью.

— Возможно, выступлю летом или осенью, — цитирует Емельяненко ТАСС. — Сейчас будут готовиться к боям наши ребята (из Fedor team). В ближайшее время биться будет Валентин Молдавский. У Вадима Немкова будет титульный бой, Bellator в этом заинтересован. Тот же Толя Токов подошел близко к титульному бою. Надо будет помогать ребятам и набирать форму самому, а по мере их выступления будем обсуждать с президентом Bellator Скоттом Кокером мою дальнейшую карьеру.

— В своем предновогоднем поединке с Куинтоном Джексоном вы получили травму ноги. Насколько она серьезна?

— Переломов нет, но я ушиб руку последним ударом — немножко барахлит средний палец, и травмировал ногу. Соперник выставил блок после удара ногой, который мне все же удалось немного ослабить. Но это все равно было достаточно серьезно, и травмировалась мышца ноги.

— Вы говорили, что до конца карьеры у вас осталось два боя. В этом плане что-то может измениться?

— Все будет зависеть от моего самочувствия. Пока все так, как мы говорили. Но может быть больше боев, может — меньше. Посмотрим.

В активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений, еще один бой признан несостоявшимся.