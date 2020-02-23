Российский боец Александр Емельяненко, продолжающий подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым в клубе «Ахмат», выложил в Instagram очередное видео. Он провел тренировку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

- Сегодня тренировку мою проводит Рамзан, — сказал Емельяненко. — Готовит меня лысого бить. Лысый, бить тебя буду, буду бить.

Кадыров выразил сожаление, что драться с Емельяненко будет Исмаилов, так как он сам хотел бы побить Александра.

— Меня бить не надо. Меня не за что бить. Я раньше был плохой хулиганил, теперь я исправился. Теперь все. Я пообещал, что больше плохим не буду. Всем хорошего настроения. Занимайтесь спортом, — сказал Емельяненко.