Емельяненко искал Кокляева на Fight Nights Global. Видео

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко посетил турнир турнир Fight Nights Global. Перед боями он опубликовал в Instagram шутливое видео, на котором искал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

«Пришел к Камилу на турнир, он мне сказал, что здесь будет Кокляев. Ищу Кокляева, нет Кокляева. Пойду дальше смотреть. Где Кокляев? Нет Кокляева. Кокляев, готовься к бою, хватит прятаться», — сказал Емельяненко.

Бой Емельяненко и Кокляева пройдет 29 ноября. В октябре они устроили потасовку в одном из ресторанов Москвы.