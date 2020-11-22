Емельяненко: «Харитонов одалживал Яндиеву 2 миллиона? Это сказки Харитона»

Российский боец ММА Александр Емельяненко — о конфликте Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

— С потолка можно взять все, что угодно, — приводит Vseprosport слова Емельяненко. — Мало Харитонов назвал. Надо было миллионов 10. Ведь что такое два миллиона? Никакого сочувствия к Харитонову у меня нет, только разочарование.

Вышел выяснять отношения из-за денег. Но, насколько мне известно, ситуация произошла немного из-за другого. Яндиев — боец, а не промоутер. О каких деньгах может идти речь?

— Вроде как, которые Харитонов одалживал ему.

— Это уже сказки Харитона. На них можно не обращать внимания. Он не настолько платежеспособный, чтобы одалживать Яндиеву два миллиона.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.