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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Экс-чемпионку UFC облили пивом после победы. Она до сих пор недовольна

14:12

Экс-чемпионка UFC Карла Эспарса рассказал о том, что случилось с ней после победы над Алексой Грассо.

— Я понимаю, что мексиканские фанаты очень страстные и горячо переживают за своих, — приводит слова Эспарсы Bloodyelbow. — Я много раз выступала в других странах, однако настолько экспрессивных фанатов я раньше никогда не видела. Обидно, что среди них оказались настолько плохие люди. Когда я выходила из октагона, один из разъяренных болельщиков взял и вылил на меня пиво. Это очень огорчило меня, ведь победы и поражения случаются в карьере любого бойца. Да и мне казалось, что я справедливо выиграла поединок.

Я терпеть не могу такое поведение. Мы все выходим в клетку и выкладываемся по полной. Перед боями мы все проводим изнуряющие тренировочные лагеря. Мне бы хотелось, чтобы некоторые люди к нам относились более уважительно.

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