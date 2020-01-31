Экс-боец UFC заключен в тюрьму. В апреле у него запланирован бой в России

Бывший боец UFC Дезмонд Грин оказался в тюрьме округа Бровард за нарушение условий освобождения, в то время как ожидал суда по делу о непредумышленном убийстве. 30-летний американец обвиняется в вождении без прав, что является преступлением во Флориде.

Грин ожидает судебного разбирательства по делу о непредумышленном убийстве, вызванном автомобильной аварией 18 августа 2018 года, в результате которой погибли две женщины и несколько человек получили ранения в Пемброк-Пайнс.

Напомним, 3 апреля в Москве на турнире АСА 107 российский боец Эдуард Вартанян, выступающий в легком весе (до 70,3 кг), должен провести бой с бывшим бойцом с Грином.

30-летний Грин (23 победы, 8 поражений), известный по выступлениям в UFC и Bellator, дебютирует в ACA. 28-летний Вартанян одержал 20 побед и потерпел 4 поражения в ММА.