Экс-боец UFC Бибулатов проведет бой на турнир АСА в Москве

Экс-боец UFC Магомед Бибулатов проведет бой с Родриго Прайей 3 апреля на турнире АСА 107 в Москве, сообщает пресс-служба АСА. Поединок пройдет в легчайшем весе (до 61,2 кг).

Для Билулатова бой с бразильцем станет вторым в российском промоушене после победы техническим нокаутом над Жозиелем Силвой в октябре 2019 года.

28-летний Родриго Прайа (15-3-0) идет на серии из четырех побед в ACA. На счету 31-летнего Бибулатова 15 побед и 2 поражения в ММА.

Турнир АСА 107 возглавит поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым в тяжелом весе.