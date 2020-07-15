Экс-боец Bellator погиб от ножевых ранений в день рождения

Бывший боец Bellator Жаро Шепард погиб в Лондоне в день своего 30-летия, сообщает Evening Standard. Его обнаружили с ножевыми ранами в доме. Скорая помощь не успела спасти его.

В день гибели Шепард отмечал свой день рождения с семьей и детьми. Основной версией полиции по делу Шепарда является убийство. Рядом с место гибели появился посвященный ему мемориал.

В активе Шепарда было восемь профессиональных боев, в которых он одержал шесть побед и дважды проиграл.