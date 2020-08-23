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Эдгар победил Муньоса в главном поединке UFC Fight Night. Мнения судей разделились

05:59
Фрэнки Эдгар. Фото theScoreMMA.
Фрэнки Эдгар. Фото theScoreMMA.

В главном поединке UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) американец Фрэнки Эдгар победил бразильца Педро Муньоса. Поединок проходил в рамках легчайшего веса, спортсмены боролись за чемпионский титул в этой категории.

Эдгар победил разделенным решением судей: 48-47, 46-49, 48-47. Он одержал 24-ю победу (семь нокаутов) при восьми поражениях и одной ничьей. У 33-летнего Муньоса 18 побед (нокаута), 4 поражения. Еще один бой признан несостоявшимся.

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