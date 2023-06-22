Эдди Альварес предложил Майклу Чендлеру устроить трилогию

Экс-чемпион в легком весе UFC Эдди Альварес (30-8) обратился к Майклу Чендлеру (23-8) с предложением провести между ними третий бой, так как экс-чемпион ?в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) может не выйти на бой с Чендлером.

«Эй, Майкл, ты никогда не останешься без потенциального соперника, пока я еще дышу, приятель. Давай устроим трилогию», — написал Альварес в Twitter.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они должны провести друг с другом бой.

Альварес и Чендлер дрались в 2011 и 2013 годах. В первом бою победу одержал Чендлер сабмишном в четвертом раунде, во втором бою Альварес победил раздельным решением судей.

