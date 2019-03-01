Эдди Альварес: "Еще один временный титул Фергюсону? UFC издевается?"

Боец смешанного стиля Эдди Альварес возмущен поведением UFC, который злоупотребляет проведением боев за звание временных чемпионов мира. В частности, он привел пример Тони Фергюсона.

– Насколько я знаю, это используется для того, чтобы не платить спортсменам больше, – цитирует MMA Junkie Альвареса. – Они видят, что есть амбициозные и немного сумасшедшие парни, которым не хочется платить лишнее. Они им говорят: "Эй, что думаете о чемпионском титуле?" И молодой парень, который не понимает подоплеки, думает, что станет чемпионом. Он теряет рассудок и даже не думает о деньгах. А надо бы проснуться.

История с Фергюсоном – самая грустная. У него был временный пояс. И ему снова предлагают временный. Ребята, вы издеваетесь? Никто почему-то об этом не говорит. Два временных титула и ни одного реального? Это шутка! Это зашло слишком далеко. Я рад, что Тони сказал: "Мне это не подходит, я хочу настоящий пояс". Он этого заслуживает. Хорошо, что бойцы начали наконец-то говорить.