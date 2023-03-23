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Джуниор дос Сантос назвал бойца, который нанес ему самый сильный удар: «У меня поплыло в глазах»

Джуниор дос Сантос назвал бойца, который нанес ему самый сильный удар
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос (21-10) дал прогноз на бой экс-чемпиона в полутяжелом весе и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) и экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4), а также добавил, что Миочич нанес ему самый сильный удар за всю его карьеру.

«Я был уверен, что Джонс навяжет свою игру против Гана и Нганну, но против Миочича все будет по-другому, — сказал дос Сантос в интервью Sherdog. — На самом деле, Стипе — это серьезный вызов для Джона Джонса. Если Джонс будет пытаться повалить Миочича, то он должен использовать много сил. В тяжелом весе это может сказаться в поздних раундах. Но я считаю Джонса фаворитом, я бы сказал, 60 на 40. Я очень хочу увидеть этот бой.

Встречный удар со скоростью и точностью, как у Миочича, бьет сильнее, чем любой удар от панчера. Я помню, как во втором раунде нашего первого боя он нанес мне самый страшный удар, который я когда-либо получал. В глазах поплыло. Мне повезло, что он схватил меня во время этого удара, и я победил решением. Джону Джонсу придется с этим столкнуться».

Джонс и Миочич могут встретиться в октагоне летом этого года.

ММА
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