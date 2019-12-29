Американец Джош Барнетт может стать следующим соперником Федора Емельяненко, сообщил на пресс-конференции президент Bellator Скотт Кокер.

Емельяненко в воскресенье в Японии на турнире Bellator 237 нокаутировал в первом раунде 41-летнего американца Куинтона Джексона.

— Сейчас мы работаем с Барнеттом, — отметил Кокер. — Неделю назад он попал в неприятную историю на Гавайях — он заболел. Барнетт сказал, что мог бы вернуться в бои в январе, но на это время у нас уже все занято. Если Федор не против — а Барнетт хочет боя с Федором — мы можем устроить это.

На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У 42-летнего Барнетта — 35 побед и 8 поражений.