Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. Все результаты UFC 247

В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247. В главном бою вечера Джон Джонс единогласным решением судей победил Доминика Рейеса и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.

Основной кард

Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Джон Джонс (США) победил Доминика Рейеса (США) единогласным решением судей. Джонс защитил титул чемпиона UFC.

Женский полулегкий вес (до 56.7 кг): Валентина Шевченко (Киргизия) победила Кэтлин Чукагян (США) техническим нокаутом, 3-й раунд, 1:03. Шевченко защитила титул чемпионки UFC.

Тяжелый вес (свыше 93 кг): Джастин Тафа (Австралия) победил Хуана Адамса (США) техническим нокаутом, 1-й раунд, 1:59.

Полулегкий вес (до 65,8 кг): Дэн Идж (США) победил Мирсада Бектича (Босния и Герцеговина) раздельным решением судей.

Тяжелый вес (свыше 93 кг): Деррик Льюис (США) победил Илира Латифи (Швеция) единогласным решением судей.

Предварительный кард

Средний вес (до 83,9 кг): Тревис Джайлс (США) победил Джеймса Крауса (США) раздельным решением судей.

Женский наилегчайший вес (до 56,7 кг): Лорен Мерфи (США) победила Андреа Ли (США) раздельным решением судей.

Полусредний вес (до 77,1 кг): Хаос Уильямс (США) победил Алекса Мороно (США) нокаутом, 1-й раунд, 0:27.

Легчайший вес (до 61,2 кг): Марио Баутиста (США) победил Майлса Джонса (США) техническим нокаутом, второй раунд, 1:41.

Легчайший вес (до 61,2 кг): Джорни Ньюсон (США) победил Доминго Пиларте (США) техническим нокаутом, 1-й раунд, 0:38.

Легчайший вес (до 61,2 кг): Андре Иуэлл (США) победил Джонатана Мартинеса (США) раздельным решением судей.

Полулегкий вес (до 65,8 кг): Юссеф Заляль (Марокко) победил Остина Линго (США) единогласным решением судей.