Джон Джонс: «У Конора есть шансы в бою против Хабиба»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказал мнение, что у ирландца Конора Макгрегора есть шансы в возможном реванше против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

— Если бы я ставил деньги, то определенно поставил бы их на Хабиба, — отметил Джонс в интервью TMZ. — Однозначно. Все карты, так сказать, всегда в руках Хабиба, однако у Конора есть шанс.

Если давать прогнозы, то обычно я на стороне борцов. Они управляют ходом поединка и решают, будет ли он проходить в стойке или партере.

Напомним, что в первом бою на UFC 229 Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.

Следующий бой Хабиб проведет 18 апреля в Бруклине против Тони Фергюсона.