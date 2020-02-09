Джон Джонс: «Реванш с Рейесом? Я поговорю со своей командой»

Американский боец ММА Джон Джонс поделился впечатлениями после поединка со своим соотечественником Домиником Рейесом на турнире UFC 247 в Хьюстоне (США).

— Доминик сегодня был просто невероятен. Доминик, ты очень крут. Ты дал мне классный бой, — сказал Джонс после боя. — Я не мог его долго поймать. Это были крутые размены по кику. Мне было нелегко. С учетом тейкдаунов и того, что я взял последние раунды, это дало мне победу. Я рад переписывать историю в UFC. Все знают, насколько это было нелегко. Этот парень многих нокаутировал. Но я сделал это сегодня. Реванш? Я поговорю со своей командой о том, что делать дальше. Сегодня со мной бабушка. Она впервые сегодня смотрела мой бой вживую.

Поединок продлился все пять раундов. Американец победил единогласным решением судей.

Джонс защитил чемпионский титул. Он является лидером рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

32-летний Джонс одержал 26 побед в ММА при одном поражении. Еще один поединок был признан несостоявшимся. У 30-летнего Рейеса 12 побед и одно поражение.