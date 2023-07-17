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Сегодня, 14:44

Джо Роган поделился ожиданиями от боя Фьюри и Нганну

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) без труда победит экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«У Нганну есть сила, чтобы нокаутировать соперника с одного удара, — сказал Роган в Joe Rogan Experience. — Его нокаут против Алистера Оверима — один из самых страшных нокаутов, которые я видел в своей жизни. Он развернул его голову так, что тот смотрел на свои ноги с другой стороны. Но вопрос — попадет ли он по Тайсону Фьюри? Это будет чертовски сложно.

Даже если бой не будет конкурентным, я хочу увидеть его таким. Я хочу увидеть, как Тайсон Фьюри выиграет в одну калитку. Я хочу, чтобы весь мир увидел, каково это, когда лучший боксер в мире демонстрирует себя в своей игре против того, кто только пробует это делать».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
UFC
ММА
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