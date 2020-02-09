Знаменитый комментатор UFC Джо Роган остался недоволен итогами боя турнира UFC 247, в котором Джон Джонс по решению судей победил Доминика Рейеса.

— Я больше не могу спорить об этом, я больше не могу злиться из-за этого, — цитирует Рогана MMA Junkie. — Я делал это так много раз. Любой, кто мог бы подумать, что счет был 4-1 в пользу Джонса — этот человек безумен. Они безумны. Рейес устроил адский бой сегодня вечером. И неуважение к исполнителю такого уровня — безумно.